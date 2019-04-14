كيف تعد دراسة جدوى فعالة لمشروعك الناشئ؟

يسعى رائد الأعمال إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية للإجابة على أسئلة محددة و للتثبت من جدوى مشروعة واستكشاف المخاطر وقياسها واتخاذ القرارات اللازمة. وترى مجلة فوربس أن أولى الخطوات تتضمن تعريف الفئة المستهدفة للمشروع وطرق الوصول إليها وتشمل المعلومات السكانية – العمر والجنس والإقامة ومستوى التعليم – والمعلومات المهنية ، ومستوى اهتمامهم وتأثرهم بالمشكلة موضوع المشروع والحلول التي يقدمها المشروع وماهى متطلبات وأولويات الفئة المستهدفة بالمنتج أو الحلول المقترحة من حيث الأداء والجودة والتصميم والسعر وقنوات التوزيع وغيرها.

أما الخطوة الثانية فيقول المدير المؤسس لشركة Grow Enterprise منذر الداود إنها تتضمن وصف السوق المستهدف لطرح المشروع فيه ليشمل التعريف بالمنافسين الرئيسيين وتصنيفهم وفقا لعناصر قوتهم وضعفهم وحصصهم السوقية ومدة تواجدهم بالسوق، وصف وتقييم المنتجات والخدمات المنافسة، دراسة أسعار البيع، هيكل وعناصر المنافسة – منافسة على السعر او الجودة أو غيره – تقدير حجم السوق المستهدف ومعدلات نموه المتوقعة وغيرها.

أما الخطوة الثالثة فتتضمن تحديد المشكلة التى يسعى المشروع لحلها عبر طرح منتج أو خدمة، عبر تعريف المشكلة وبيان مستوى أهميتها من وجهة نظر عملاء السوق، وماهى طرق حل تلك المشكلة وفقا للوضع القائم فى السوق وهل تلك المشكلة ذات جدوى لوضع حلول مستعجلة لها والتبريرات والبراهين المدللة على ذلك. بمعنى أخر هل المشكلة قيد البحث هي تستحق الاهتمام أم لا ولماذا؟

الخطوة الرابعة تتضمن إيجاد الحل من وجهة نظر جمهور العملاء المستهدفين عبر وصف الحل المقترح لتلك المشكلة من وجهة نظر الفئة المستهدفة مع بيان مواصفات الحل ومبرراته والبراهين المدللة على ذلك.

الخطوة الخامسة تسعى إلى طرح مواصفات المنتج أو الخدمة التى يقدمها المشروع عبر وصف المنتج او الخدمة النهائية للمشروع الريادي ومواصفاتها الفنيه والمنافع والقيمة المتولدة عن اقتناءه وهل هى قابلة للنسخ أم يمكن المحافظة عليها للمشروع وطرق تسجيلها والمحافظة عليها إن كانت كعلامة تجارية او تصميم او تكنولوجية محددة مرتبطة فيها، كذلك إجراء دراسة دقيقة ومقارنة لمنتجات المشروع مع نظيراتها من المنتجات المنافسة وبيان عناصر التميز والقيمة التى تنفرد بها عن المنتجات المنافسة.

الخطوة السادسة تتضمن آلية درجة موائمة المنتج للسوق وهل يتمتع المنتج النهائي للمشروع من حيث المواصفات والتصميم والتعبئة والمنافع وسعر البيع وقنوات التوزيع على قبول الفئة المستهدفة وما هي المبررات والبراهين المدللة على ذلك.

الخطوة السابعة تتمحور حول قنوات توزيع منتج المشروع واختيار ووصف قنوات التوزيع المختارة للمشروع – تجزئة وجملة، مملوكة للمشروع أم عبر موزعين، قنوات توزيع اعتيادي أو عبر الإنترنت – وتكلفة التوزيع وأسعار البيع النهائية وطرق إدارة قنوات التوزيع لضمان تدفق المنتجات بصورة منتظمة لمنافذ التوزيع.

الخطوة الثامنة يجب أن تتضمن خطة المبيعات والتسويق للمشروع عبر إعداد الخطة التنفيذية للمبيعات – كمية وقيمة، والتسويقية، وتقدير المبيعات السنوية للخمس سنوات الأولى للمشروع وتقدير مستوى المخاطر المتعلقة بذلك مع تقديم المبررات والبراهين المدللة على تلك الفرضيات والتقديرات.

الخطوة التاسعة تتضمن تحليل الوضع التنافسي للمنتج والمشروع عبر دراسة المنافسين وإعادة ترتيبهم من حيث درجة الأهمية ووفقا لعوامل السوق المهمة مثل السعر والجودة وغيرها وذلك من وجهة نظر عملاء السوق. ومن ثم تحديد الوضع او الموقف التنافسي للمشروع وفقا لعناصر المنافسة المعتمدة – سعر وجودة – وبيان مبررات ذلك والبراهين المدللة على ذلك.

الخطوة العاشرة تتمحور حول حاجة مشروعك منظومة تكنولوجية متطورة وماهى وتكلفتها وطرق الحصول عليها، المشاريع الواعدة هى تلك المشاريع المستندة على منظومة تكنولوجية متطورة. تحديد التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ المشروع ومنافعها وإنتاج المنتجات والخدمات وطرق الحصول عليها و تكلفتها الاستثمارية والتشغيلية.

الخطوة الحادية عشر تتضمن آلبة تقدير الموارد البشرية المطلوبة للمشروع ، وكذلك الموارد المالية والاصول مثل المبانى والمكائن وغيرها والأصول غير مادية مثل ملكية تكنولوجيا إنتاج وبراءات الاختراع والعلامة التجارية وغيرها. كما يجب تحديد تكلفة تلك الموارد وطرق تمويلها والحصول عليها وفقا لجدول زمنى محدد.

الخطوة الثانية عشر تتمحور حول الدراسة الفنية والتشغيلية للمشروع عبر إعداد قائمة بالمكائن والمعدات والتكنولوجيا المطلوبة والأصول الثابتة وطرق تشغيلها و تكلفتها التقديرية، كذلك تحديد مصادر المواد الخام (خاصة للمشاريع الانتاجية، ومواصفاتها وتكلفتها وكذلك خطة جودة الإنتاج وإجراءات الانتاج ومراقبته وإدارة المخزون والإدارة والعمالة الفنية المطلوبة ومسئولياتها وتكلفتها وإختيار موقع المشروع وغيرها.

الخطوة الثالثة عشر تتضمن تحديد تقديرات تكلفة الإنتاج المباشرة وغير المباشرة، التشغيلية منها وغير التشغيلية وتقدير تكلفة المنتج أو الخدمة مع تحديد الجدوى المشروع الاقتصادية عبر بيان فرضيات ونتائج الموقف المالي للمشروع والمتضمنة قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية للمشروع وعوائد الاستثمار على ملاك المشروع. يجب ان تمتد تلك التقديرات المالية لتشمل كل سنوات عمر المشروع وكذلك حساب مؤشرات ربحية المشروع مثل صافى القيمة الحالية للمشروع ومعدل العائد الداخلي للمشروع ومدة تغطية المشروع وغيرها. كذلك اجراء التحليلات المالية للمشروع باستخدام نسب الاداء المالية ونقطة التعادل واختبارات حساسية المشروع وغيرها.