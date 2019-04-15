برنامج تجسس خبيث يتسلل من “أندرويد” إلى “آيفون”

كشف خبراء في الأمن المعلوماتي أن أحد برامج التجسس الخبيثة استطاع أن يصل إلى أجهزة “آيفون”، بعد فترة من ظهوره في أجهزة “أندرويد”، وسط مخاوف من قدرته على سرقة بيانات مهمة.

وبحسب ما نقلت “فوكس نيوز”، تم العثور على البرنامج الخبيث لأول مرة في متجر “غوغل بلاي ستور” الخاص بـ”أندرويد”، ويظن المستخدمون أنه تطبيق عاد لكنه ليس كذلك.

وإذا كانت “غوغل” قد سارعت إلى حل معضلة البرنامج الخبيث بشكل سريع، فإن “أبل”، التي وصلتها العدوى مؤخرا، لم تبادر إلى حل المشكلة إلا في وقت لاحق بعدما شاع الأمر.

لكن مستخدمي هواتف “آيفون” ليس مدعوين إلى القلق، لأن هذا البرنامج الخبيث لم يتسلل بعد إلى متجر التطبيقات، وإنما استهدف منصة يعمل عليها مطورو تطبيقات “أبل”.

وفي العام الماضي، اكتشفت شركة الأمن الرقمي “لوك أوت”، برنامجا خبيثا يهدد كلا من نظامي “أندرويد” و”iOS”، ويستطيع أن يسرق الأرقام والتسجيلات الصوتية والصور والمواقع الجغرافية وأشياء أخرى من الأجهزة.

وقالت “غوغل” عبر متحدث باسمها، إن الشركة أزالت التطبيقات المزيفة من منصة في “غوغل بلاي”، في وقت مبكر من العام الجاري.

وأضاف المتحدث أن الشركة تستثمر موارد مهمة حتى يظل المستخدمون في مأمن من التطبيقات الخبيثة والاختراقات الأخرى.