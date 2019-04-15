رام كويتي ييفوز بذهبية في بطولة بالامارات ويتأهل لاولمبياد 2020

احرز الرامي الكويتي منصور الرشيدي انجازين في ختام بطولة العالم لرماية الاطباق الطائرة في الامارات بحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة (سكيت) وتأهله الى دورة الالعاب الاولمبية المقبلة (طوكيو 2020).

ونجح الرشيدي اليون الاثنين في اقتناص الميدالية الذهبية باصابته 56 طبقا في الجولة النهائية للمسابقة بعد منافسة قوية مع نظيره الدانماركي هانسن جاسبر الذي حل ثانيا ب54 طبقا فيما حل ثالثا الاسترالي بيتر ارجيلو ب42 طبقا.

وكان الرشيدي تمكن من التأهل للمرحلة النهائية باصابة اجمالية ل123 طبقا في الدور الاول للمسابقة التي شارك فيها 125 راميا تنافسوا على اصابة 125 طبقا مقسمة على خمس جولات اقيمت على مدى يومين.

واهدى رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية دعيج العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هذا الانجاز الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح والى الشعب الكويتي.

واكد العتيبي حرص الاتحاد الكويتي للرماية على مواصلة الانجازات الرياضية المشرفة للكويت في المحافل والبطولات العالمية والاقليمية والاولمبية.

واضاف ان هذه الانجازات هي ثمرة الدعم الابوي الكريم من سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين والحكومة الرشيدة ومؤازرة الجماهير الرياضية واعضاء ومنتسبي الاتحاد الكويتي للعبة.

واوضح انه بهذا الانجاز اضاف منصور الرشيدي البطاقة التأهيلية الثانية للكويت في الاولمبياد المقبل بعد البطاقة الاولى التي حققها الرامي عبدالرحمن الفيحان في مسابقة (تراب) في مشاركته في بطولة العالم للرماية التي اقيمت في كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي.

وذكر ان الكويت تعتبر اول دولة عربية تحقق بطاقتين تأهيليتين للرماية في اولمبياد طوكيو 2020 مشيدا بتألق الرامي منصور الرشيدي في هذه المشاركة الى جانب جهود رماة وراميات الكويت في جميع المسابقات.

وكانت البطولة قد انطلقت منافساتها في السابع من ابريل الجاري بمشاركة اكثر من 520 راميا مثلوا 71 دولة.