كأس الاتحاد الاسيوي.. القادسية الكويتي يقتنص فوزا مهما امام المالكية البحريني

فاز فريق القادسية الكويتي على مضيفه المالكية البحريني بنتيجة (2 – 1) اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ويدين القادسية بالفضل لهذا الفوز الثمين لنجمه المخضرم بدر المطوع الذي احرز هدفي الفريق في الدقيقتين (7) و36 فيما احرز هدف المالكية الوحيد اللاعب عيسى البري في الدقيقة 43.

ومع نهاية الجولة الرابعة رفع القادسية رصيده الى (7) نقاط محتلا المركز الثاني خلف العهد اللبناني المتصدر بنقطة واحدة ومتفوقا على المالكية المتساوي معه بالنقاط والذي حل ثالثا بفارق الاهداف في حين يقبع فريق السويق العماني في المركز الرابع متذيلا المجموعة بدون رصيد من النقاط.