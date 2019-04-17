السودان.. اعتقال رئيس البرلمان المحلول ووضعه رهن الاقامة الجبرية

افادت وسائل اعلام سودانية اليوم الاربعاء باعتقال رئيس البرلمان المحلول ابراهيم احمد عمر لدى عودته الى البلاد من الخارج.

وقالت صحيفة (السوداني) الصادرة اليوم ان السلطات اوقفت رئيس البرلمان المحلول ابراهيم احمد عمر في مطار الخرطوم الاثنين الماضي فور عودته من الخارج ووضعته رهن الاقامة الجبرية بمنزله فيما تم تجميد حساب البرلمان المالي بالبنك المركزي.

ووعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان فور تسلمه السلطة باجتثاث رموز ومكونات النظام السابق مشيرا الى أنه سيشكل حكومة مدنية متفق عليها من الجميع خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى.

ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للمطالبة بعملية الانتقال للحكم المدني والتي تتضمن المشاركة في المجلس السيادي وحكومة مدنية بصلاحيات واسعة بجانب الحفاظ على “مكتسبات الثورة” بعد أن أعلنت قيادة الجيش في 11 ابريل الجاري عزل واعتقال الرئيس عمر البشير بعد تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت في 19 من ديسمبر الماضي.