رئيس مجلس الأمة: متفائل بإكمال المجلس فصله التشريعي ولا حاجة للجزع من الاستجوابات

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء عن تفاؤله بإكمال المجلس فصله التشريعي كاملا مشددا على أنه “لا حاجة للجزع” من الاستجوابات التي سيتم التعامل معها وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة التكميلية أن الاستجواب حق أعطاه الدستور للنائب ويجب عدم الجزع منه.

وأضاف “نسمع عن الكثير من الاستجوابات التي ستقدم وبغض النظر عن عددها فسيتم التعامل معها وفق اللائحة والقرار لأغلبية الأعضاء داخل المجلس”.

وأشار إلى أن “أطرافا دأبت على الربط بين الاستجوابات وحل المجلس وهذه أسطوانة متكررة وأنا متفائل بأن يكمل المجلس فصله التشريعي” مؤكدا أن مجلس الأمة هو من يحسم الأمور بين الرأي والرأي الآخر.

وبين “حتى الآن لم يقدم أي استجواب بشكل رسمي إلا أن النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال أعلنوا عزمهم تقديم استجواب إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري”.

وأضاف “كما أعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عزمه تقديم استجواب إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”.

وعن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية قال الغانم إنه لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية جذريا “أما القوانين المرحلية فلن تحل المشكلة فلا نريد ظلمهم”.

وأضاف أن سن قوانين فرعية لن تحل المشكلة “وأعلم أن هناك حلا جذريا ونهائيا لدى أصحاب القرار من دون أن يظلم الكويتيين أو يؤثر على التركيبة السكانية ولا أستطيع الافصاح عنه لكنه حتما ليس القانون المقدم وهو يحتاج ترتيبات معينة ليست داخل المجلس بل أمور أخرى تتكامل مع بعضها البعض.