حكم إسباني “يفجر” مفاجأة قوية بشأن تأهل توتنهام لنصف نهائي أبطال أوروبا

قال الحكم الإسباني السابق إدواردو إيتورالدي غونزاليس إن هدف لورينتي مهاجم توتنهام في شباك السيتي والذي ضمن تأهل السبيرز لنصف نهائي أبطال أوروبا ليس صحيحا ويجب أن يلغى بسبب لمسة يد.

وتحدث غونزاليس لصحيفة “أس” الإسبانية عقب المباراة قائلا: “كان يجب إلغاء هدف فيرناندو لورينتي لوجود لمسة يد عليه قبل تسجيل الهدف”.

وواصل “لوائح الفيفا واضحة لا تستطيع تسجيل هدفا بيدك حتى لو كان الأمر لا إرادي لا يهم ذلك على الإطلاق حتى لو كانت اليد ملتصقة بالجسد”.

وأضاف “إن حدث الأمر لمدافع فلن يتم احتساب ركلة جزاء ولكن بالنسبة لمهاجم فيجب إلغاء الهدف”.

وأكمل الحكم الإسباني “الأمر ليس خطأ حكم المباراة كونيت شاكير، بل غرفة الفيديو فهم لم يقدموا الإعادة من الزاويتين لماذا؟ الفيديو هدفه الحصول على قرارات صحيحة وليس كم من الوقت سننتظر للحصول على القرار”.

وشدد “مانشستر سيتي ودع دوري الأبطال بسبب الفيديو”.

أما عن هدف رحيم سترلينغ في الوقت المحتسب بدل من الضائع والذي ألغي بداعي التسلل على زميله سيرجيو أغويرو قبل تمرير الكرة، فأقر الحكم الإسباني بصحة قرار الحكم بعد استخدام تقنية الـ”VAR”.

وتأهل توتنهام إلى الدور نصف النهائي رغم الخسارة من مانشستر سيتي 4-3 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل تعادله في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق، وأفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه.