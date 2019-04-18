سهم سامسونغ يهبط 3.1% بسبب الشكاوى من شاشة غالاكسي فولد

هبط سهم شركة سامسونغ خلال تداولات الخميس بعد تقارير عن مشكلات في الوحدات الاختبارية لجوالها الجديد القابل للطي -جالاكسي فولد – والذي يبلغ سعره 1980 دولارًا بعد يومين أو أكثر من استخدامه.

وعند إغلاق التداولات في كوريا الجنوبية، انخفض سهم سامسونغ 3.1% إلى 45.6 ألف يوان، كما تراجعت أسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا الكوري، إذ تراجعت أسهم كل من إس كيه هينكس وإل جي إلكترونكس 1.25% و 2.5% على الترتيب.

وبدأت الشركة الكورية الجنوبية في تلقي الطلبيات المسبقة لشراء غالاكسي فولد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وذكرت سامسونغ في بيان تعليقًا على المشكلات: لقد تلقينا عددا قليلا من التقارير التي تتعلق بالشاشة الرئيسية في العينات المقدمة، سنفحص تلك الوحدات لتحديد سبب حدوث هذا الأمر.

وصرحت سامسونغ في وقت سابق بأنها تخطط لإنتاج ما لا يقل عن مليون وحدة من هاتف غالاكسي فولد، مقابل إجمالي 300 مليون هاتف تنتجها سنويًا، ولقد أغلقت طلبات الشراء المسبقة بسبب الطلب المرتفع.