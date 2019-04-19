محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 20 أبريل 2019

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 20 أبريل 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 34°°
الحرارة الصغرى: 21&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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