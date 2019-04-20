“التجارة” الكويتية تلزم المراكز الخارجية بتقديم خدماتها لكل طالبي الخدمة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ألزمت بموجبه المراكز الخارجية التابعة لإدارتي التراخيص التجارية وشركات الأشخاص بتقديم خدماتها لجميع المراجعين طالبي الخدمة في كل المعاملات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن القرار أكد على تقديم المراكز الخدمة لجميع المعاملات سواء كانت متعلقة بالمؤسسات الفردية أو الشركات أو الميزانيات لافتة إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل إجراءات المراجعين وإنجاز معاملاتهم بسرعة وتوفير الوقت.

يذكر أن بعض المراكز كانت تنجز نوعا معينا من المعاملات فقط في حين جاء القرار ليسند لها إنجاز جميع المعاملات المذكورة فيه بما يسهل على المراجعين.