وفيات السبت 20 أبريل 2019

مطره عبدالله المشحن العنزي، زوجة، نشمي جاعد المواصل، 62 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 55557344، 55170777.

جدله ناصر عيد الشريع، أرملة،سالم سعود فهيد الشريع، 78 عاما، «شيعت»، رجال: ضاحية عبدالله مبارك، ق6، ش630، م13، ت: 69095696، نساء: خيطان، ق10، ش11، م36.

فوزية حمد مبارك حمود الفنيني، زوجة،مشعل حمد الحماد، 55 عاما، «شيعت»، رجال: سلوى، ق6، ش103، م35، ت: 66051130، نساء: الرميثية، ق3، شارع أحمد بن حنبل، ج35، م31، ت: 66871595.

فاطمة محمد عبدالله ذياب، 56 عاما، «شيعت»، رجال: حطين، ق2، ش220، م26، ت: 55933337، نساء: القادسية، ق7، ش76، م8، ت: 99718882.

صالح عبدالرحيم عبدالكريم شموه، 67 عاما، «شيع»، رجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبين، ت: 55966699، نساء: حسينية آل الرسول، الرميثية، م337، شارع أسامة بن زيد.

ليلوه سفيح اعور، أرملة،عطية سالم الحمدان، 81 عاما، «تشيع بعد صلاة عصر الغد»، خيطان، ق10، شارع ناصر الجبري، م92، ت: 90011114، 55758800.