مراهق يجني ثروة على الإنترنت بـ200 دولار فقط !

نجح مراهق، لا يتعدى عمره 16 عاما، في صناعة ثروة بعدما استثمر 150 جنيها إسترلينيا (نحو 200 دولار) في سوق العملات على الإنترنت، حسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن إدوارد ريكتس طور مهاراته في التداول والتعامل في العملات من خلال مشاهدة فيديوهات ودروس على موقع ” يوتيوب “، وذلك بعد أن تحداه أحد الخبراء في المجال بأن الأمر يحتاج إلى تكوين رسمي في أحد المعاهد المتخصصة.

وكان الشاب يقضي ما يصل إلى 5 ساعات يوميا في مشاهدة مقاطع يوتيوب ، حول كيفية جني الأموال من خلال شراء وبيع العملات العالمية عبر الإنترنت .

وبعد أن نهل ما يكفي من العلم، استثمر المراهق، الذي يعيش في والثامستو، بشرق العاصمة البريطانية لندن ، 150 جنيها إسترلينيا في سوق العملات، لينجني بذلك أرباحا قدرت بأكثر من 60 ألف جنيه إسترليني (78 ألف دولار أميركي) في غضون 8 أشهر فقط.

وقال ريكتس، الذي يُعتقد أنه أصغر متداول في المملكة المتحدة “أتابع سوق العملات بدقة وتركيز كبيرين، كما أحرص على مشاهدة الأخبار، لأن الأحداث العالمية هي التي تؤثر في قيمة العملات، فعلى سبيل المثال يتأثر الجنيه الإسترليني بأخبار البريكست”.

وأضاف “بعدما كونت خبرة في الأسواق، أصبح الناس يثقون في مهاراتي.. أملك حاليا أكثر من 100 عميل يطلبون نصائحي بشكل مستمر قبل الإقدام على أي استثمار”.

وللاحتفال بنجاحه، يخطط ريكتس لشراء سيارة ” مرسيدس إيه كلاس” حين يبلغ العمر القانوني لقيادتها، كما يريد أن يقضي مع أسرته الصغيرة العطلة الصيفية القادمة في الولايات المتحدة.