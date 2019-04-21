السفير الكويتي: لا وجود لمواطنين كويتيين حتى الآن ضمن ضحايا تفجيرات سريلانكا

أكد سفير الكويت لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية خلف بوظهير اليوم الأحد عدم وجود مواطنين كويتيين حتى الآن ضمن الضحايا والجرحى جراء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدة كنائس وفنادق في سريلانكا.

وقال السفير بوظهير في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السفارة على تواصل دائم مع الجهات المعنية للتأكد من عدم وجود مواطنين ضمن الضحايا والمصابين.

وأضاف أن سفارة الكويت لدى سريلانكا تناشد المواطنين الموجودين من مقيمين وسائحين توخي الحيطة والحذر وذلك بعد وقوع سلسلة التفجيرات الإرهابية.

وذكر أن السفارة تدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية وتؤكد حرصها على سلامة المواطنين واستعدادها التام لتقديم كافة وسائل المساعدة من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ التالية: (0094776655555) (0094767676629) (0094773300077). (النهاية) ا ب خ