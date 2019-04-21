الخطوط الجوية الكويتية: طائرتنا المتجهة الى بيروت هبطت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد هبوط إحدى طائراتها “بسلام” وبشكل طبيعي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد تعرضها لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن طائرتها من طراز إيرباص (ايه 320) المتجهة إلى بيروت بالرحلة رقم (كي.يو 501) تعرضت لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة وهبطت طبيعيا في المطار وجار إصلاحها من قبل الفرق الفنية التابعة للشركة.

وتوقعت عودة الطائرة من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة من مساء اليوم مبينة أنه تم نقل الركاب إلى الفندق وتم الاعتناء بهم وفقا للسياسات المتبعة بالشركة.

وفي سياق اخر أعلنت الشركة في بيان صحفي منفصل عن مغادرة طائرتها من مطار (كولومبو) “بسلام” دون تعرض أي من ركباها أو طاقمها أو موظفي الشركة المحللين للتفجيرات التي وقعت اليوم في سيرلانكا.