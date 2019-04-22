هواوي تطلق أول وحدة اتصالات 5G للسيارات في العالم

أطلقت شركة هواوي اليوم الاثنين ما وصفته بأنه أول جهاز اتصالات في العالم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G لصناعة السيارات، وذلك في إشارة إلى طموحاتها المتزايدة لتصبح المورد الرئيس لقطاع السيارات الذاتية القيادة.

وقالت الشركة الصينية في بيان لها: إن وحدة “إم إتش 5000” MH5000 تعتمد على رقاقة “بالونج 5000 5جي” Balong 5000 5G التي أطلقتها في شهر كانون الثاني/ يناير. وأضافت: “بناءً على هذه الرقاقة، طورت هواوي أول وحدة 5G للسيارات في العالم بسرعة عالية وجودة عالية”.

وأطلقت هواوي وحدة MH5000 في معرض السيارات المقام بمدينة شنغهاي، والذي بدأ الأسبوع الماضي ويستمر حتى يوم الخميس. وقالت الشركة: “كمنتج اتصال مهم لسيارات النقل الذكية في المستقبل، فإن وحدة 5G للسيارات هذه ستشجع صناعة السيارات على التحرك نحو عصر الجيل الخامس”.

وقالت هواوي أيضًا: إن الوحدة ستساعد في خططها للبدء في تسويق تقنية شبكات الجيل الخامس 5G لقطاع السيارات في النصف الثاني من هذا العام. وهي تأتي بعد أن اختبرت هواوي في السنوات الأخيرة التقنية الخاصة بالسيارات الذكية المتصلة في المدن الصينية مثل شنغهاي وشنجن ووشي ووقعت اتفاقيات تعاون مع مجموعة من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك: FAW، و Dongfeng، و Changan.

وتسعى الشركة، التي تعد أيضًا أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، لقيادة السباق العالمي لشبكات الجيل التالي من الجيل الخامس، ولكنها تخضع لمزيد من التدقيق من قِبل واشنطن التي تزعم أنه يمكن استخدام معداتها للتجسس. ونفت هواوي مرارًا هذه الادعاءات.