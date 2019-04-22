محمد بن راشد: لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى

عبر نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، عن استيائه من مستوى الخدمات فى بريد الإمارات بعدما وصلته صورة من متسوق سري توضح تدني مستوى الخدمات لأحد فروع البريد.

وقال الشيخ محمد بن راشد “صورة وصلتنى عبر متسوق سري لمستوى الخدمات فى بريد الإمارات.. ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر فى تقديم هذا المستوى”.

وأضاف: “أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم.. عاد الفريق بهذا التقرير.. أضعه أمام الجميع بكل شفافية.. وأقول لجميع من في الحكومة.. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية”.