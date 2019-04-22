وفيات الاثنين 22 أبريل 2019

عجلان غدير سيف عجلان الخالدي، 85 عاماً، شيع، الرجال: الاندلس ، ق5 ، ش6 ، م164، النساء: الفردوس ، ق7 ، ش1 ، ج4 ، م57، ت: 97144936، 99994548.

معصومه عاشور حسين كنكوني، 47 عاماً، شيعت، الرجال: سعد العبدالله ، ق11 ، ش171 ، م101 ، النساء: الدوحة ، ق4 ، ش3 ، م18، ت: 55995431، 55566995.

يونس حمود يونس المتروك، 55 عاماً، شيع، الرجال: مسجد البحارنة ، الدعية، النساء: الرميثية ، ق1 ، شارع جمعان الحريتي ، ج15 ، م15.

عبدالله عبدالمحسن عثمان الشرهان، 82 عاماً، شيع، الرجال: مشرف ، ق4 ، ش3 ، م30، النساء: بيان ، ق5 ، ش2 ، ج1 ، م19،ت: 25396777، 25396662.

درويش حسن عبدالله غلوم، 79 عاما، شيع، حسينية العترة الطاهرة ، الرميثية ، ق10 ، شارع أبو حنيفة ، ج101 ، م16،ت: 99602062، 66888864.

شريدة حصيني الثميمة الراجحي، 83 عاماً، شيع، الرجال: النسيم ، ق2 ، ش38 ، م10، النساء: الواحة ، ق2 ، ش3 ، م22،ت: 99011909 ، 55556580.

فوزي حسين عبدالله حبيب، 51 عاماً، شيع، الرجال: عبدالله المبارك ، ق9 ، ش929 ، م13، النساء: الاندلس ، ق4 ، ش6 ، م138،ت: 99525566، 55225828.

نوير سعد عبدالله القحطاني، 40 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الثلاثاء، مقبرة صبحان، المنقف ، ق3 ، ش5 ، م1،ت: 99080789.

ابتسام محمد صبحي اصيل، أرملة، سالم سعد العابر، 73 عاماً، تشيع الثلاثاء، الرجال: القصور ، ق6 ، ش1 ، م11، النساء: القصور ، ق6 ، ش1 ، م76،ت: 60066700، 96999912