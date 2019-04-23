“فروانية البلدي” تحدد ٥.٩ ٪ للإستغلال التجاري في مطار T4

أقرت لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة العضو محمد الرقيب، طلب الإدارة العامة للطيران المدني تحديد مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة مبنى المطار المساند T4 للمسافرين ضمن حدود مطار الكويت الدولي بمساحة 3638 مترا مربعا وبنسبة لا تزيد على 5.9 في المئة من إجمالي المساحة الكلية للمباني (مساحة الصالة والخدمات) والبالغ مقدارها 61500 متر مربع موزعة ما بين الدورين الأرضي والأول شريطة ابرام عقد مع أملاك الدولة.

ووافقت اللجنة على طلب وزارة التربية تغيير تخصيص موقع مدرسة متوسطة للبنين في القطعة 16 بمنطقة الرقعي إلى المتحف العلمي التربوي الجديد.

واشترطت البلدية توفير مواقف سيارات ضمن حدود الموقع وتقديم دراسة مرورية توضح الأثر على الحركة المرورية بالمنطقة قبل الترخيص.

وقررت اللجنة الموافقة على طلبي وزارة الأوقاف تخصص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة خيطان قطعة 66 سابقاً، ونقل موقع مسجد مخصص بمنطقة الضجيج.