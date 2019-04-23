دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ في سريلانكا

تدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ في سريلانكا، منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء 23 أبريل، بناء على قرار السلطات المتخذ بعد سلسلة هجمات أودت بحياة 290 شخصا في الجزيرة، يوم الأحد.

ونقلت قناة News 1st التلفزيونية المحلية عن بيان أصدره رئيس الدولة، مايتريبالا سيريسينا، أن قوانين تتعلق بمحاربة الإرهاب سيتم نشرها وفقا لتشريعات الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الهدف من فرض حالة الطوارئ هو منح الشرطة والقوات المسلحة صلاحيات لازمة لضمان الأمن العام.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن جميع المدارس الكاثوليكية الخاصة ستكون مغلقة حتى يوم 29 أبريل. وأوضح المدير العام لهذه المدارس، إيفان بيريرا، أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه كإجراء احترازي على خلفية الوضع الأمني في البلاد. كما عُلم أن الدراسة في الجامعات الحكومية سيتم تعليقها حتى إشعار آخر.

وصباح يوم الأحد، شهدت سريلانكا ستة تفجيرات استهدفت ثلاث كنائس كاثوليكية وثلاثة فنادق راقية في مختلف أنحاء البلاد، وتلاها تفجيران آخران أحدهما في الجزء الغربي من الجزيرة والثاني في مجمع سكني بضواحي العاصمة كولومبو.

وبحسب الحصيلة الأخيرة، فقد أودت التفجيرات التي تزامنت مع بدء الاحتفالات بعيد الفصح الكاثوليكي، بحياة 290 شخصا، من بينهم مواطنو الدنمارك واليابان وباكستان والمغرب والهند وبنغلاديش والصين وهولندا والولايات المتحدة وتركيا وأستراليا وبريطانيا. كما أسفرت الهجمات عن إصابة نحو 500 شخص.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 24 شخصا مشتبه بضلوعهم في تنفيذ التفجيرات التي تعتقد السلطات أن جماعة “التوحيد الوطني” الإسلامية المتطرفة هي التي تقف وراءها.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن وزير الصحة، رادجيتها سيناراتني، بأن الانتحاريين السبعة الذين نفذوا التفجيرات كانوا من مواطني سريلانكا. وأضاف الوزير أن السلطات تشتبه بأن الإرهابيين كانت لديهم صلات خارجية.