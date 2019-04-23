من هم مسلمو سريلانكا؟

تم تأكيد مقتل ما يقرب من 300 شخص في هجمات عيد الفصح في سريلانكا. وتشير عدة مصادر الآن إلى أن جماعة إسلامية محلية قد تكون مرتبطة بالفظائع – رغم أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد.

تنتشر الجالية المسلمة في سريلانكا في جميع أنحاء البلاد، لكنها تشكل 9.7٪ من سكان الجزيرة. على الرغم من أن معظم المسلمين السريلانكيين هم من السنة، إلا أنه مجتمع متنوع، يتبع البعض الشكل الصوفي للإسلام، الصوفية. لغويًا، اللغة الأم للأغلبية منهم هي التاميل، وغالبًا ما يقودهم إلى تصنيفهم كجزء من الأقلية التاميلية بالجزيرة، إلى جانب الهندوس والمسيحيين. ومع ذلك، هناك مسلمون يتحدثون لغة الغالبية السنهالية.

يمكن إرجاع أصول الجالية المسلمة في سريلانكا إلى طرق التجارة التاريخية بين جنوب وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. طور تجار من الشرق الأوسط (العرب والفرس) المصالح التجارية في جنوب الهند في القرن السابع، والتي امتدت أيضًا إلى سريلانكا. تزوج هؤلاء التجار الشرق أوسطيين من نساء التاميل والسنهاليات واستقروا في شرق الجزيرة حول باتيكالوا وأمبارا.

استخدم البرتغاليون، الذين بدأوا يسيطرون على سريلانكا في القرن السادس عشر، مصطلح “مور” لوصف مسلمي الجزيرة (كما فعلوا في المجتمعات الإسلامية الأخرى التي واجهوها في جميع أنحاء العالم). نتيجة لذلك، تم تأسيس هوية “مغاربية” محلية. في أوائل القرن العشرين، روج بعض المسلمين لهذا باعتباره هوية عنصرية فريدة من نوعها “سيلان مور” (كانت تسمى الجزيرة سيلان خلال الفترة الاستعمارية). افترضوا تراثا عربيا، والذي ميزهم عن مجتمع التاميل المحلي، الذي يعود أصله إلى جنوب الهند وشمال سريلانكا.

واصل الزعماء السياسيون المسلمون الترويج لهذه الهوية “المغاربية”، مع التركيز على “صلة دم” جماعية عربية، وأشاروا إلى أن مسلمي الجزيرة ليسوا ملزمين بأي لغة محددة (رغم أن معظمهم يتحدثون باللغة التاميلية). هذا يختلف عن المسلمين في تاميل نادو، الهند، الذين يرون أنفسهم من التاميل الذين يلتزمون بالعقيدة الإسلامية. حرب اهلية

اشتدت التوترات في عام 1983، عندما أدت هجمات التاميل على الجيش السريلانكي إلى قيام الغوغاء من السنهاليين بمهاجمة التاميل خلال فترة تعرف باسم “يوليو الأسود”. قُتل ما يصل إلى 3000 مدني من التاميل، مما أدى إلى نشوب حرب أهلية اندلعت بين الحكومة السريلانكية وعدد من مجموعات التاميل، وأبرزها جبهة نمور تحرير تاميل إيلام (LTTE)، واستمرت حتى عام 2009.

في بداية الصراع، وقف بعض المسلمين الناطقين باللغة التاميلية مع كفاح التاميل. لكن سرعان ما تغير ذلك لأن المسلمين أصبحوا أيضًا هدفًا للانفصاليين التاميل. في أحد هذه الهجمات في عام 1990، قُتل حوالي 150 شخصًا على يد جبهة نمور تحرير تاميل إيلام عندما داهمت مسجدين في بلدة كاتانكودي.

في خضم تمرد نمور التاميل، جاءت الدعوة الإسلامية (التبشيرية) إلى سريلانكا. مع هذا، تم جلب أفكار “جديدة” للإسلام السياسي وقواعد مختلفة للملابس إلى البلاد. وأثار هذا أيضا اشتباكات بين الجماعات الإسلامية المختلفة. في حادثة وقعت عام 2006، على سبيل المثال، هاجم الأصوليون الإسلاميون مسجدًا صوفيًا، حيث سلطوا الضوء على تطورين: المجتمع المسلم منقسم في سريلانكا والأصولية الإسلامية آخذة في الظهور.

صراع آخر قد أصبح موضع تركيز مؤخرًا. حيث اشتبك المتطرفون البوذيون والقوميون مع السنهالية مع المسلمين في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى وفاة العديد من المسلمين.

في الواقع، بالنظر إلى أن المسلمين في سريلانكا قد تم استهدافهم من قبل التاميل والسنهاليين، فلماذا تستهدف جماعة إسلامية متطرفة مجموعة أقلية أخرى مثل المسيحيين تحديداً؟ على الأرجح، هذه الجماعة المتشددة (إذا كانت وراء الهجمات بالفعل) مستوحاة من الخطاب الجهادي العالمي الذي يعتبر الغرب والمؤسسات الغربية، بما في ذلك الكنيسة المسيحية، العدو العالمي الشامل. ماذا ستكون النتيجة بالنسبة للبلاد بعد هذه الهجمات التي لا يمكننا أن نعرفها. لكن يبدو أن فصلاً جديداً من العنف قد بدأ في سريلانكا وقد تتصاعد الانقسامات القديمة مرة أخرى.