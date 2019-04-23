“البترول الكويتية”: مجلس الوزراء وافق على اقتراضنا لتمويل برامجنا الاستثمارية

قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء ان مجلس الوزراء وافق على قيام المؤسسة بالاقتراض من المؤسسات المالية المختلفة لتمويل برامجها الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي انها وضعت عبر الاستعانة بمستشار مالي متخصص خطة حول الخيارات التمويلية المثلى لبرنامجها الاستثماري والتي بنيت على أساس تحديد الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة وضمان سلامة التدفقات النقدية المتوقعة والمحافظة على قوة الوضع المالي لها وقدرتها على سداد أصل الدين والفوائد المتعلقة به.

وأوضحت ان من خيارات أدوات التمويل المقترحة والتي تعتزم المؤسسة القيام بها اصدار السندات والاقتراض عن طريق وكالات ائتمان الصادرات والقروض البنكية التجارية.

وأفادت بأنها ستنسق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وكذلك بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي المحلي أثناء تمويل احتياجاتها ومشاريعها الرأسمالية عن طريق الاقتراض الذي سيتم بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.

ولفتت الى انه ستتم مراجعة معطيات الخطة بشكل دوري للتعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ وتقلبات الأسواق وتقدم سير العمل في تنفيذ المشاريع وبما يضمن المحافظة على متانة الوضع المالي للمؤسسة.

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