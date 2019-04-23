تسريب الصور الصحفية للوحي سامسونج الضخم Galaxy View 2

سرب موقع “سام موبايل” SamMobile – المتخصص بأخبار شركة سامسونج – يوم الاثنين صورًا لما قال إنه الجيل الثاني من حاسب الشركة الكورية اللوحي “جالاكسي فيو” Galaxy View، الذي أطلقت الجيل الأول منه أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

ومع أنه قد مضى على إطلاق “جالاكسي فيو” نحو 4 سنوات، إلا أنه خلال الفترة الماضية لم يُسمع عن وجود جيل ثانٍ إلا في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث نقل موقع “أندرويد بوليس” Android Police – المتخصص بأخبار نظام أندرويد – عن مصدر مطلع بعض التفاصيل التقنية المتعلقة بـ “جالاكسي فيو 2”.

والآن نشر موقع “سام موبايل” صورًا صحفية للحاسب اللوحي، الذي يبدو أنه سيحافظ على تصميم الجيل الأول مع بعض التحسينات على المسند، الذي سوف يأتي مع مفصل بتصميم مختلف. وأشار الموقع أن الصور التي حصل عليها هي لنسخة من الحاسب سوف تُباع عن طريق شركة الاتصالات “أي تي آند تي” AT&T في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمواصفات التي ذكرها موقع “سام موبايل”، فهي تتفق مع ما نشره موقع “أندرويد بوليس” العام الماضي، خاصةً فيما يتعلق بأن حجم الشاشة سوف ينخفض من 18.4 بوصة الذي جاء به الجيل الأول؛ إلى 17.5 بوصة. وسوف يسمح المفصل بوضع المسند بزاوية 30 درجة، حين يكون الجهاز قائمًا.

وسوف يضم “جالاكسي فيو 2″، الذي يحمل الاسم الرمزي SM-T927A، معالجًا من نوع “إكزينوس 7885” Exynos 7885، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 جيجابايت، ولا معلومات عن باقي المواصفات الأخرى.