توضيح رسمي واعتذار بعد “لقطة عارية” على قناة سورية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، لقطة من مسلسل “ساسوكي” الكرتوني الشهير تظهر فتاة عارية الصدر، وسط تساؤلات وغضب من عرض مشاهد كهذه أمام الأطفال.

ودفعت الانتقادات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا ، إلى إصدار توضيح من قناة السورية التي بثت اللقطة حول “ما تمّ تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ عن مرور أحد المشاهد السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي يوم الأحد 21 أبريل.”

وقالت الهيئة، عبر حسابها على فيسبوك، إنه لدى مراجعة إدارة قناة السورية للبثّ فقد تأكّدت أنّ الخطأ قد حصل فعلاً.

وأضافت “لذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأنّنا قد أخطأنا والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجّب علينا القيام.”

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى.

ونقلت الهيئة عن إدارة قناة السورية قولها: ” لن نبحث عن أعذار، ولن نحاول إيجاد مبررات، فنحن كإدارة نقرّ بالخطأ الذي حصل ونعتبره خطأ فادحاً، وإن كان غير مقصود، ونعد المشاهدين بعدم تكرار هذا الخطأ الذي تسبّب به إهمال ثلاثة من العاملين في قسم رقابة البرامج.”

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