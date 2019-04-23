مراهق يرفع دعوى قضائية ضد “أبل” بقيمة مليار دولار

رفع مراهق يبلغ من العمر 18 عامًا دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد شركة أبل أمس الاثنين، مدعيا أن برنامج التعرف على الوجه قد ربطه بسرقات في العديد من المتاجر.

تم إلقاء القبض على عثمان باه من قبل ضباط شرطة نيويورك يوم 29 نوفمبر بعد اتهامه بسرقة متاجر أبل في بوسطن ونيوجيرسي وديلاوير ومانهاتن، حسب الدعوى التي رفعها. وتم القبض على اللص الفعلي وهو يسرق بضائع بقيمة 1200 دولار «خاصة Apple Pencils» من متجر بوسطن في مايو الماضي، وأشار إلى أن الشخص استخدم بطاقة هوية مسروقة تضمنت اسمه وعنوانه وتفاصيله الشخصية الأخرى ، ولكن ليس صورته.

كانت الدعوى الأولى التي قدمها باه لهذا الأمر هي استدعاء محكمة بلدية بوسطن، على حد قول الدعوى، لكنه لم يذهب إلى المدينة من قبل وكان يحضر على ما يبدو حفلة موسيقية في مانهاتن في يوم السرقة. يُزعم أن شركة Apple قامت ببرمجة نظام التعرف على الوجه في متاجرها للتعرف على وجه اللص الحقيقي، لذا فقد تلقى اللوم على عمليات السطو اللاحقة.

وقالت الدعوى إن استخدام Apple لبرنامج التعرف على الوجه في متاجرها هو نوع المراقبة أورويل التي يخشى المستهلكون، خاصة أنه يمكن افتراض أن غالبية المستهلكين لا يدركون أن وجوههم يجري تحليلها سرا.