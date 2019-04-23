وفيات الثلاثاء 23 أبريل 2019

سبيكة عبدالكريم بوغيث، 34 عاما، «شيعت»، الرجال: اليرموك، ق4، الشارع الأول، م18، ت: 99060122، النساء: قرطبة، ق4، الشارع الأول، م11، ت: 99632654.

غانم مجبل غنيم الحسيني، 66 عاما، «شيع»، الرحاب، ق2، ش13، م51، ت: 99646983، 66966664.

خالد ناصر الواوان الشمري، 33 عاما، «شيع»، الرجال: الفروانية، ق2، ش146، م57، ت: 97101103، النساء: الفروانية، ق2، ش141، م19.

منيرة عثمان إبراهيم القليش، زوجة: هادي خويشان الرشيدي، 64 عاما، «شيعت»، الرجال: السرة، ق2، ش13، م16، ت: 99909885، النساء: الشامية، ق8، ش84، م13، ت: 97729123.

ناجي خلف عبدالله البيشي، 70 عاما، «شيع»، الرجال: مشرف، ق6، ش7، ج4، م2، ت: 97522200، النساء: خيطان، ق3، ش92، م86، ت: 24717178.

مروح فرحان حسان العنزي، 84 عاما، «شيع»، الجهراء، قسائم العثمان، ق5، ش1، ج1، م458، ت: 94955444، 50000960، 95551022.

ثاني مبارك ثاني السعيدي، 49 عاما، يشيع بعد صلاة عصر يوم الأربعاء بمقبرة الجهراء، الرجال: سعد العبدالله، ق5، ش523، م1، ت: 50045003، النساء: سعد العبدالله، ق9، ش931، م11، ت: 99657076.

أحمد صقر علي شاهين الغانم، 88 عاما، يشيع في التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء، الرجال: الفيحاء، ق2، ش20، م11، ديوان الغانم، ت: 22575949، 22575929، النساء: قرطبة، ق1، ش1، ج5، م8، ت: 25313620.