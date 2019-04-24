وفيات الأربعاء 24 أبريل 2019

حاجيه محمد علي حسن، «80 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: الرميثية، ق10، ج101، م16، حسينية العترة الطاهرة، ت: 66771416.

صديقة قاسم خاكباش، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: الرميثية، ق1، ش10، م23، حسينية دار الحسن، ت: 97291919 – 99649800.

مروان عبدالرزاق أحمد الدليمي، «68 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: ضاحية عبدالله المبارك، ق5، ش12، م47، للنساء: العارضية، ق4، ش2، م40، ت: 60695050 – 97972445.

ريم عبدالمحسن عبدالرحمن البناي، «22 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس ، للرجال: صباح السالم، ق10، الشارع الأول، ج16، م35، ديوان البناء، للنساء: الشهداء، ق2، ش203، م11، ت: 90032056 – 97776011 – 51025899.