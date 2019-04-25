مايكروسوفت تتخطى التريليون دولار لتوقعها المزيد من النمو في “السحابة”

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019. ولأن النتائج فاقت توقعات سوق الأسهم “وول ستريت” Wall Street، فقد تخطت القيمة السوقية للشركة – لمدة وجيزة – عتبة التريليون دولار أمريكي.

وقالت عملاق البرمجيات الأمريكية إنها حققت زيادةً غير متوقعة في إيرادات نظام التشغيل ويندوز، ونموًا سريعًا في أعمالها السحابية التي بلغت مبيعاتها عشرات المليارات من الدولارات.

وارتفع سعر سهم مايكروسوفت بنسبة 4.4% إلى 130.54 دولارًا في الساعات الأخيرة من التداول بعد أن كشفت الشركة عن توقعاتها في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين، كما ارتفعت القيمة السوقية لمايكروسوفت إلى تريليون دولار متفوقة على القيمة السوقية لشركة آبل البالغة 980 دولار أمريكي. وقد تمكنت هاتان الشركتان، إلى جانب مواطنتهما أمازون، من احتلال المراكز الأولى في قائمة الشركات الأمريكية المدرجة الأكثر قيمة في العالم.

وكان سهم مايكروسوفت قد حقق مكاسب بنحو 23% منذ مطلع العام الحالي، بعد أن وصل سعره إلى مستوى قياسي بلغ 125.85 دولارًا أمريكيًا خلال ساعات التداول العادية.

يُشار إلى أن مايكروسوفت شهدت في السنوات الخمس الماضية تحولًا كبيرًا في إستراتيجيتها التي بدأها رئيسها التنفيذي الحالي (ساتيا ناديلا). وقد قامت الإستراتيجية الجديدة على التحول من الاعتماد على نظام التشغيل ويندوز – الذي كان يهيمن على أعمال مايكروسوفت – إلى بيع الخدمات السحابية، فضلًا عن إتاحة خدماتها على مختلف المنصات بعد أن كانت حكرًا على نظام ويندوز.

وقد أصبحت منصة الحوسبة السحابية “آزور” Azure من مايكروسوفت المنافس الأول لـ “خدمات ويب أمازون” Amazon Web Services، وهما تستهدفان قطاع الأعمال، خاصةً.

وبعد الإعلان عن النتائج المالية، قالت المديرة المالية لمايكروسوفت (آمي هود) للمستثمرين: إن الشركة تتوقع أن تشهد نموًا في الربع المالي الرابع في أقسام الأعمال المسؤولة عن Azure وحزمة التطبيقات المكتبية “أوفيس 365” Office 365.

وقالت مايكروسوفت: إن إيرادات ترخيص نظام ويندوز من شركات تصنيع أجهزة الحاسب نمت بنسبة 9% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات بعد انخفاضها بنسبة 5% في الربع السابق. وبلغت إيرادات “السحابة التجارية” من مايكروسوفت – والتي تشمل الاستخدام التجاري لـ Azure، و Office 365، ولينكدإن – 9.6 مليارات دولار في هذا الربع، بزيادة 41% عن العام السابق ولكنها منخفضة قليلًا عن معدل النمو البالغ 48% في الربع السابق.

وحققت وحدة “الإنتاجية وعملية الأعمال” – التي تضم كلًا من برامج أوفيس وشبكة التواصل الاجتماعي لينكدإن – إيرادات بلغت 10.2 مليارات دولار.

أما عن التراجعات التي شهدتها مايكروسوفت، فقد نمت إيرادات الألعاب بنسبة 5% مقارنة بـ 8% في الربع السابق، كما نمت إيرادات أجهزة “سيرفس” Surface بنسبة 21% مقارنة بـ 39% في الربع السابق.