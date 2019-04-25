أبرز 6 تحديثات من المتوقع إضافتها لكاميرا هواتف آيفون 2019

من المتوقع أن تواصل شركة آبل إستراتيجيتها السنوية المتعلقة بالكشف عن هواتف آيفون الجديدة خلال شهر سبتمبر، وهو تقليد احتفظت به الشركة منذ عام 2012، كما يتوقع الكثير من المحللين أن كاميرا الهواتف ستحصل على العديد من الترقيات.

وحتى ذلك الحين؛ ستظهر شائعات وتقارير بشكل منتظم – كالعادة – حول التحديثات التي ستُضاف إلى هواتف آيفون، فهناك شائعات تقول أن هواتف آيفون 2019 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي لأول مرة، ومن المرجح أن تَعمل بمعالجات آبل الجديدة والمحسّنة، والتي ستقدم أداءً أفضل. لكن من المتوقع أن تكون التغييرات التي ستطرأ على الكاميرا من بين أهم العلامات البارزة في حدث آبل لهذا العام.

أصبحت الكاميرات واحدة من أهم الميزات التي تضمهما الهواتف الذكية الآن، وتُعد السبب الأقوى لدي المستخدمين لترقية هواتفهم، وقد كانت آبل رائدة في تحسينات كاميرا هواتفها على مر السنين الماضية حيث تضمنت إضافات هامة مثل: وضع البورتريه Portrait Mode، حيث سعت كل الشركات المنافسة لها في هذا الوقت إلى تَضمينه في هواتفهم.

إليكم أبرز 7 تحديثات من المتوقع إضافتها لكاميرا هواتف آيفون 2019:

1- كاميرا خلفية ثلاثية العدسات: موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

من المتوقع أن هواتف آيفون الجديدة لهذا العام ستكون بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تمامًا مثلما هو الحال في هواتف سامسونج Galaxy S10 الموجودة في السوق حاليًا، وذلك وفقًا لتقارير صحفية وول ستريت جورنال ، و بلومبرج ، والمحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo من شركة KGI للأوراق المالية.

تضم هواتف iPhone XS و iPhone XS Max حاليًا كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الأساسية بدقة 12 ميجابيكسل، والعدسة الثانوية تليفوتوغرافي للتكبير.

ليس من الواضح تمامًا أي من الثلاث هواتف الجديدة ستدعم نظام الكاميرا الثلاثية، حيث أفادت التقارير بأن هذه الميزة ستكون مقتصرة على الهاتف الأعلى سعرًا، ومن المرجح أن يكون هذا الهاتف خليفة هاتف iPhone XS Max.

2- عدسة كاميرا واسعة جدًا:

تشير التقارير الواردة من صحيفة بلومبرج والمحلل مينغ تشي كو إلى أن العدسة الثالثة يمكن أن تكون عدسة ذات زاوية عريضة شبيهة بالعدسة الموجودة حاليًا في هاتف سامسونج جالاكسي S10.

التفاصيل المتاحة حول عدسة الزاوية العريضة التي من المتوقع أن تكون في هواتف آيفون حتى الآن تعتبر قليلة جدًا. ولكنها إذا كانت تُشبه العدسة الموجودة في هواتف Galaxy S10، فيمكنك توقع التقاط صور مثيرة بمجال رؤية أوسع بكثير من معظم الهواتف الذكية المنافسة. يمكن لآبل أيضًا استخدام هذه العدسة لميزة ستمكّن نظام التشغيل من إصلاح الصور رقميًا في المواقف التي قد يتم فيها قطع التصوير، وذلك وفقًا لبلومبرج.

3- مستشعر جديد للكاميرا:

من المتوقع أن تعمل الكاميرا الثلاثية على تعزيز تطبيقات الواقع المعزز على هواتف آيفون الجديدة، مما يتيح إدراك أكثر عمقًا للأشياء الافتراضية ووضعها، وهو ما سيساعد على التقاط صور ذات عمق أكبر. وبناء عليه تشير التقارير إلى أن شركة آبل تجري محادثات مع شركة سوني حول اختبار وتطوير المستشعرات الجديدة.

4- تحسين الكاميرا الأمامية:

أفاد المحلل مينغ تشي كو؛ أن كاميرا هواتف آيفون الجديدة سيتم ترقيتها حيث ستصل دقتها إلى 12 ميجابكسل، وهي زيادة كبيرة بالنسبة لدقة 7 ميجابيكسل الموجودة في تشكيلة هواتف آبل الحالية.

5- تحسين نظام التعرف على الوجه Face ID:

تقوم آبل أيضًا بإجراء تحسينات على نظام التعرف على الوجه لهواتف آيفون القادمة، حيث ستضم الهواتف مستشعر Face ID محدث، لتسهيل فتح الهاتف، والموافقة على المدفوعات عبر الهاتف بطريقة أكثر سلاسة، وفقًا لبلومبرج.

6- زيادة مدة مقاطع Live Photos:

من المتوقع أيضًا؛ أن تعمل آبل على زيادة مدة مقاطع الفيديو، التي يتم التقاطها بواسطة Live Photos، لأن المدة الحالية البالغة 3 ثوانٍ تعتبر قصيرة للغاية بالنسبة للبعض، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيكون تحديثًا في إصدار نظام التشغيل المنتظر iOS 13 وبالتالي سيكون متاحًا لكل هواتف آيفون، أم أن ذلك سيقتصر على الهواتف الجديدة فقط.

تُعد Live Photos إحدى ميزات الكاميرا التي قدمتها آبل في عام 2015 مع هاتف iPhone 6S، والتي تتيح التقاط الذكريات لحظة وقوعها من خلال صور متحركة مصحوبة بالصوت مدتها 3 ثوانٍ.