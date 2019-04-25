طقس الكويت: ربيعي معتدل خلال عطلة نهاية الاسبوع

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي ان طقس اليوم الخميس ربيعي معتدل حتى عطلة نهاية الاسبوع ويكون حارا نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليلا معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس المتوقع نهار يوم غد الجمعة حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس المتوقع مساء الجمعة معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج مابين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس المتوقع نهار يوم بعد غد السبت حار نسبيا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس مساء السبت معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.