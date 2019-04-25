جوجل تسهل البحث عن “العمل من المنزل” عبر Google Jobs

أعلنت شركة جوجل أمس الأربعاء عن تحسين خاصية البحث عن العمل التي توفرها عبر محرك البحث التابع لها، على أن يكون التركيز هذه المرة على مساعدة الناس الراغبين في إيجاد عمل من المنزل.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “سواء كنت والدًا بحاجة إلى مزيد من المرونة (في العمل) أو شخصًا يبحث عن حرية العمل أينما يريد، فإن العمل من المنزل قد يلبي احتياجات نمط حياتك”.

وأضافت جوجل أن المزيد من الناس أضحوا يستخدمون محرك البحث التابع لها لإيجاد الوظائف التي تتيح لهم العمل من المنزل، لذا يأتي الإعلان الجديد لتحسين خاصية البحث عن العمل المتاحة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه أصبح بإمكان المستخدم البحث عن الوظائف التي تناسب مجموعة مهاراته، مثل: “وظائف دعم العملاء”، وتصفية النتائج باختيار “العمل من المنزل” لرؤية قائمة بإعلانات الوظائف ذات الصلة بمعايير المستخدم. كما يمكن للمستخدم كتابة “العمل في وظائف المنزل” لاستكشاف الوظائف المتاحة من مختلف الصناعات.

هذا فيما يخص الباحثين عن العمل، أما أرباب العمل الذين يتطلعون إلى مساعدة العاملين عن بعد المحتملين، فقد قالت جوجل إنها تستخدم – لأجل تسهيل المهمة عليهم – ترميز Schema.org الجديد الذي يجعل الوظائف المتاحة لديهم قابلة للاكتشاف بغض النظر عن الكلمات التي يستخدمها أرباب العمل لوصف تلك الوظائف، وهو الترميز الذي تستخدمه معظم مواقع العمل لدفع الوظائف الشاغرة إلى خدمة “جوجل جوبز” Google Jobs.

وأشارت جوجل إلى أنها تعمل بالفعل مع مجموعة من مواقع عرض الوظائف، بما في ذلك: Working Nomads، و We Work Remotely، و ZipRecuiter، وغيرها من المواقع التي تختص في تسهيل الوصول إلى الوظائف المنزلية.