الأمم المتحدة: لا منظمة أو مؤسسة تابعة لنا تدعى (الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط)

أكد المكتب الإعلامي لممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت أنه لا توجد منظمة أو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تدعى (الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط) مضيفا أنه تم إخطار الجهات الرسمية في الكويت لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بهذا الشأن.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المكتب تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الخميس إثر ما توارد في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام عن قيام إحدى المؤسسات وتدعى (الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط) بتقديم نفسها كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة وقيام أحد منتسبيها في دولة الكويت بتوزيع بيان يحمل شعار الأمم المتحدة متدخلا في شأن داخلي للدولة.

وقال المكتب إن تلك المنظمة “والتي لا نعلم صفتها القانونية في دولة الكويت وما إذا كانت معتمدة من أي جهة رسمية لدى الكويت قامت بإصدار بيان يتدخل في الشأن الداخلي للدولة بأسلوب يخالف نظام وأسلوب عمل الأمم المتحدة ونظام الأمم المتحدة الأساسي”.

وذكر أنه “تم إخطار الجهات الرسمية في دولة الكويت لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في ضوء الاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة بالكويت مع المؤسسة وممثليها المستخدمين شعار الأمم المتحدة بصورة غير قانونية وبدون تخويل والقيام بعمل يخرج عن مقتضيات الالتزامات المقررة بالاتفاقيات الخاصة بحصانات وامتيازات الأمم المتحدة”.

وأشار المكتب إلى أنه طلب من وزارة الخارجية الكويتية مشكورة التدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المؤسسة المزعومة (الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط) ومن يمثلها لحفظ حقوق الأمم المتحدة وتجنيبها أي أضرار تنتج عن الاستخدام غير القانوني للصندوق العالمي للتنمية والتخطيط المزعومة لشعار الأمم المتحدة وفي ضوء الاتفاقيات السارية.