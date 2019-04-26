وفيات الجمعة 26 أبريل 2019

خالد إبراهيم سفر الجعفر، 54 عاما، «شيع»، الرجال: صباح السالم، ق1، مسجد أبو الفضل العباس، ت: 99898808، النساء: مبارك الكبير، ق1، ش23، م9، ت: 95556228.

محمد غلوم محمد هادي، 45 عاما، «شيع»، الرجال: الدعية، حسينية الرسول الأعظم، ق4، ش46، م8، ت: 94440963، النساء: الجابرية، ق10، ش3، م3، ت: 25337373.

خليفة حمود خلف المساعيد، 74 عاما، «شيع»، الرجال: العمرية، ق4، ش5، م9، ت: 99996639، 99995539، النساء: الأندلس، ق6، ش7، م، 16، ت: 66023759.

سالم ناصر شريده الشحومي، 69 عاما، «شيع»، الرجال: العقيلة، ق3، ش321، ديوان الشحومي، ت: 99440707، النساء: العقيلة، ق3، ش318، م972، ت: 99773232.

منيرة نافل حطاب الهيفي، زوجة: علي سلمان حطاب الهيفي، 66 عاما، «تشيع بعد صلاة عصر غد السبت»، الرجال: الفروانية، ق2، ش140، م39، ت: 20997722، النساء: الفروانية، ق2، ش142، م39، ت: 97822559.

عبدالعزيز حمد عبدالعزيز العمران، 86 عاما، «يشيع التاسعة صباح غد السبت»، الرجال: عبدالله السالم، ق4، شارع عبدالوهاب الفارس، م13، ت: 99613363، 99066885، النساء: عبدالله السالم، ق3، شارع أبو يوسف القاضي، م3، ت: 99801572.