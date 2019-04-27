توقعات ببيع زي الشرير في أفلام Star Wars بمليوني دولار في مزاد

قالت دار بونامز للمزادات إن زياً صممه فريق العمل في سلسلة أفلام Star Wars لشخصية الشرير دارث فيدر عام 1979 سيُطرح في مزاد لتذكارات الأفلام الكلاسيكية الشهر المقبل وقد يصل سعره إلى مليوني دولار.

وأضافت أن زي الشخصية الشريرة الشهيرة ملك لرجل اعتاد الظهور مرتدياً إياه خلال العروض الأولى وتجمعات محبي تلك السلسلة وأنه قرر بيع زيه المميز.

وذكر منظمو المزاد أن الزي مؤلف من 17 قطعة من بينها القناع الأسود والحذاء طويل الرقبة وعباءتان من بين أجزاء أخرى وقدروا أنه قد يباع بما يتراوح بين مليون ومليوني دولار.

وسيظهر الزي في معرض مفتوح للجمهور قبل طرح المقتنيات التذكارية للبيع في المزاد يوم 14 مايو أيار.