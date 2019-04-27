وفيات السبت 27 أبريل 2019

علي حسين العيسى، 81 عاماً، شيع، الرجال: الشويخ السكنية، ديوان القناعات، النساء: الشويخ السكنية ، ق 3 ، شارع ناصر الخرافي ، م 11 ، مقابل مسجد القطامي، ت: 66611122.

علي حسين قاسم محمد، 34 عاماً، شيع، الرجال: الرميثية ، حسينية الكوت، ق 7 ، شارع حسن البنا ، ج 74 ، م 33، النساء: الرميثية ، حسينية ام البنين الأربعة ، ق 9 ، شارع أسامة بن زيد ، ج 93 ،

مقابل الدائري الخامس، ت: 99031313، 99855883.

جاسم غفران فضل عبدالرحمن، 65 عاماً، شيع، الرجال: خيطان ، ق 10 ، ش 5 ، م 39، النساء: سلوى ، ق6 ، ش1 ، م363، ت: 98017732، 55392545

بدرية ناصر فهيد الكفيف، 50 عاماً، شيعت، العزاء في المقبرة فقط.

شيخة خليف منصور محمد الشمري، زوجة ، عوض عبدالمنعم العتيبي، 44 عاماً، شيعت، العزاء في المقبرة فقط بمقبرة صبحان، ت: 60051222.

وليد علي حسين حسن حاجيه، 57 عاماً، شيع، الرميثية ، ق 3 ، حسينية القائم ، مقابل مدرسة بوتمام، ت: 66671771.

مساعد بخيت سلطان البخيت، 67 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الأحد، الرجال: الاندلس ، ق 4 ، ش 7 ، م 130، النساء: العارضية ، ق 6 ، ش 1 ، ج 1 ، م 24،ت: 97880996، 96655563.

فاطمة عباس حسين شموه عباس، أرملة ، عبدالله حسين، 79 عاماً، شيعت، الرجال: الجابرية ، حسينية البلوش، النساء: حسينية الزهراء البتول ، الرميثية ، ق 2 ، شارع جمعان الحريتي ، ج 20 ، م 4،ت: 66686232، 99882285.