الأردن: مهرجان المسرح الحر يكرم الفنانة الكويتية سعاد عبد الله

كرم مهرجان ليالي المسرح الحر الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله ضيفة شرف المهرجان المقام حتى الثاني من شهر مايو المقبل بمشاركة عروض عربية واجنبية من بينها العرض الكويتي (ريا وسكينة).

وسلم مندوب رئيس الوزراء الاردني وزير الثقافة محمد ابورمان بحضور سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني الفنانة عبدالله درع المهرجان تقديرا لدورها في نهضة المسرح العربي.

كما تم تكريم الفنانات الاردنيات مجد القصص ورانيا فهد ومرام ابو الهيجاء في هذه الدورة التي تحتفي بالمراة العربية وانجازاتها في حقل المسرح.

واعربت الفنانة سعاد عبد الله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن تقديرها للمهرجان والشعب الأردني على ما اظهره من “حب وتقدير”.

واشادت بالمهرجان الذي يعكس تنوعا ثقافيا باشراكه مجموعة كبيرة من الفنانين المسرحيين العرب والأجانب.

ومن جانبه قال السفير الديحاني في تصريح مماثل ل(كونا) ان تكريم الفنانة سعاد العبدالله هو تكريم لدولة الكويت التي تعد رائدة في مجال الثقافة والفن نتيجة الاهتمام الرسمي بهذا القطاع.

واشاد الديحاني بمهرجان ليالي المسرح وقال ان الأردن حاضنة للفعل الثقافي الذي يجمع العرب والمعنيين من العالم.

واشتمل حفل افتتاح المهرجان المقام في دورته 14 على العرض المسرحي السويسري (تحيا الحياة) للمخرج اندريه بيجنات.

واكد مدير المهرجان علي عليان في كلمة في الافتتاح أهمية التنوع في فعاليات الدورة الحالية للمهرجان التي تشمل ايضا ورش عمل فنية وملتقى يركز على الشهادات الابداعية لتجارب نسوية في مجال المسرح.

بدورها قالت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان الممثلة امل دباس ان المهرجان في دورته الحالية يحتفي بالمراة العربية ومنجزها الابداعي ويشتمل على فعاليات تسعى من خلالها ادارة المهرجان للارتقاء بالذائقة الفنية لرواد المسرح.

وتشارك في فعاليات المهرجان ثمانية عروض مسرحية تشمل العرض الكويتي (ريا وسكينة) لفرقة مسرح الشباب من اخراج احمد العوضي ومسرحية (فلانة) من العراق و(بهية) من مصر و(مثل ما سقطت الشمس) من فلسطين و(نساء بلا ملامح) من الاردن و(وهم) من ايطاليا و(بروسنامي) من جورجيا و(تحيا الحياة) من سويسرا.

ويقام ضمن فعاليات المهرجان (ملتقى الشهادات الابداعية – تجارب نسوية) وتتحدث فيه فنانات من الاردن وتونس ولبنان والمغرب ويديره الممثل والمخرج التونسي معز القديري.

كما ينظم المهرجان ورشة عمل بعنوان (فن الايماء) يقدمها المخرج الفلسطيني سعيد سلامة بمشاركة 40 متدربا.

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