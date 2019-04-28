“كوكا كولا” تستحوذ على “كوستا كوفي”.. ما قيمة الصفقة؟

اتفقت شركة المشروبات الشهيرة “كوكا كولا” على شراء سلسلة كوستا كوفي البريطانية مقابل 3.9 مليار جنيه إسترليني (5.08 مليار دولار) وذلك حسبما أعلنت الشركة الأم في واشنطن “ويتبريد”.

وقال جيمس كوينسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوكا كولا، إن الشركة تعتزم استخدام خبرتها في تطوير علامة “كوستا” التجارية على مستوى العالم.

وذكر في بيان: “يعطي الاستحواذ على كوستا شركة كوكاكولا قدرات وخبرات جديدة في مجال القهوة، ويمكن لنظامنا أن يخلق فرصًا لتنمية علامة كوستا التجارية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف كوينسي: “المشروبات الساخنة هي واحدة من الأجزاء القليلة المتبقية من خدمات المشروبات التي لا تملك كوكا كولا بها علامة تجارية عالمية، وستتيح لنا كوستا الوصول إلى هذا السوق من خلال منصة قوية للقهوة”.

وسيكون الاتفاق النهائي مشروطا بموافقة حملة الأسهم في”ويتبريد”.