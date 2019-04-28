بالأرقام.. “لقب ميسي” في “زمن ميسي”

سيطرة شبه تامة لبرشلونة على بطولة الدوري “ليغا” في العقد الأخير، إذ فاز الفريق الكتالوني باللقب 8 مرات في آخر 11 موسما، ويعود الفضل في هذه البطولات إلى النجم التاريخي ليونيل ميسي.

اللقب الجديد، الذي تحقق السبت، هو الـ26 في تاريخ الفريق، والعاشر في تاريخ الأسطورة الأرجنتينية، ليصبح اللاعب الأكثر حصدا للقب الدوري في تاريخ النادي، متفوقا على أساطير أمثال أندرياس إنييستا (9 ألقاب) وتشافي هيرنانديز (8 ألقاب).

اللقب الجديد جاء أيضا بأقدام ميسي بعدما أحرز هدف الفوز الوحيد أمام خيتافي في الجولة الـ35 للبطولة، ليحافظ بذلك على تفوقه على مطارده المباشر أتلتيكو مدريد بـ9 نقاط كاملة، مع أفضلية برشلونة في نتيجة لقاءي الفريقين.

الأرقام أظهرت أن ميسي هو المنقذ الحقيقي لبرشلونة هذا الموسم، إذ تمكن من تسجيل 24 هدفا كبديل ليتفوق على أي لاعب آخر في القرن الـ21، وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات.

والتتويج هو الأول لميسي كقائد للفريق بعد رحيل القائد السابق للفريق إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني بنهاية الموسم الماضي.

ميسي رفع رصيدنه من البطولات مع برشلونة إلى 34 بطولة، ليكون الأكثر حصدا لها أيضا في تاريخ النادي.

ويمكن أن يضيف ميسي المزيد من الألقاب هذا الموسم، مع مواصلة الفريق المنافسة في بطولتي دوري أبطال أوروبا، التي وصل فيها إلى مرحلة قبل النهائي ليلاقي ليفربول الإنجليزي بعد أيام، كما بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا ويستعد لمواجهة فالنسيا يوم 25 مايو المقبل، على ملعب “بينتو فيامارين” في إشبيلية.