“التعليم العالي”: المكاتب الثقافية بالخارج على استعداد لمتابعة وتوفير احتياجات الطلبة

قال وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صبيح المخيزيم ان المكاتب الثقافية الخارجية التابعة للوزارة على استعداد لمتابعة وتوفير طلبات واحتياجات الطلبة المستجدين عند اعلان نتائج خطة بعثات الوزارة هذا الصيف.

وأضاف المخزيم في بيان صحفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عقب عودته من زيارة المكتب الثقافي في لندن انه اطلع على استعدادات المكتب الثقافي في لندن الذي يشرف حاليا على 6200 طالب كويتي ما يجعله الأكبر عددا مقارنة بجميع المكاتب.

وأكد اهتمام الوزارة والمكتب الثقافي بالمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء المستحدثة للعمل داخل المكتب الثقافي والعاملين فيه كمؤشر متوسط عدد الأيام لإنجاز طلبات مبتعثي الوزارة بالإضافة إلى وجود آلية لمتابعة الطلبات التي تتأخر من قبل المكتب لأي سبب أكاديمي وإنجازها بأسرع وقت للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع المكتب الثقافي تتابع تلك المؤشرات بصورة دورية بشكل عام وخلال فترة الصيف بشكل خاص مشيدا بقيادة رئيس المكتب الثقافي الدكتور فوزان الفارس للمكتب خاصة في ما يتعلق بتطوير النظام الآلي المستخدم لتلبية طلبات المبتعثين وربطه مع الوزارة.

من جهته أعلن مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني عن قيام الجهاز بمراجعة قوائم البرامج والجامعات المعتمدة في بريطانيا وفرنسا بالتعاون مع المكاتب الثقافية المعنية مشيدا بمستوى التعاون البناء بين المكاتب والوزارة.

وذكر العدواني ان هذا التعاون ساهم في رفع مستوى جودة برامج التعليم العالي خارج الكويت المعتمدة من قبل الجهاز لغرض معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها الصادرة في الكويت.

من جانبه قال رئيس المكتب الثقافي الدكتور فوزان الفارس وفق البيان ان عدد الطلبة في بريطانيا بلغ تقريبا 6200 مبتعث من وزارة التعليم العالي وجهات أخرى وبلغ عدد طلبة التخصصات الطبية وهي الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 833 طالبا وطالبة من اجمالي المبتعثين.

وأضاف الفارس ان المكتب الثقافي قام بتوفير مقاعد جديدة لطلبة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة اضافة إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من الجامعات حيث بلغت المقاعد للتخصصات الطبية حاليا 258 أي بزيادة 150 في المئة عن عدد المقاعد قبل ثلاث سنوات.

وأوضح أن أعداد الطلبة في الجامعات المتميزة من مبتعثي وزارة التعليم العالي بلغت ما يقارب 720 طالبا وطالبة مما يوضح اهتمام الوزارة على تشجيعهم للحصول على تعليم متميز.

وأعرب الفارس عن امتنانه لأداء الطلبة والتزامهم بالقوانين واللوائح في بريطانيا مشيدا بدور سفارة الكويت وعلى رأسها السفير خالد الدويسان في تذليل الصعوبات للطلبة.