فرنسا.. ضبط “خلية إرهابية” خططت لهجوم ضد قوات الأمن

أعلنت النيابة العامة في باريس، الاثنين، اعتقال “عدة أشخاص” بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية “في أجل قصير”.

وبحسب بيان النيابة الفرنسية ، فإن من بين المتهمين قاصرا محكوما عليه من قبل بالسجن 3 أعوام، بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا .

ويأتي الإعلان الجديد في إطار تحقيق مفتوح في قضية “عصابة أشرار إرهابية إجرامية”، حسب تعبير السلطات الرسمية الفرنسية.

وكان هذا القاصر وضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة، وفق النيابة العامة التي أكدت معلومات عدة وسائل إعلامية فرنسية .