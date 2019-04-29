بيبسيكو تقاضي 4 مزارعين هنود بسبب البطاطا!

رفعت “شركة بيبسي كولا” الأميركية دعوى قضائية ضد 4 مزارعين هنود، وطالبتهم بدفع 429 ألف دولار، لزراعتهم نوع من البطاطس اعتبرته الشركة حصرياً لها.

وبحسب ما أورد موقع “بزنيس إنسايدر”، قالت بيبسي وهي المالكة للعلامة التجارية “لايز شيبس” إنها تملك حق إنتاج بطاطس “إف إل – 2027” في الهند منذ 2016، وبالتالي فإن زراعة الفلاحين الهنود لهذا النوع من البطاطا يعد مسألة غير شرعية وغير قانونية، بحسب تعبيرها.

وقدم عشرات النشطاء واتحادات المزارعين في الهند مذكرة إلى وزير الزراعة الهندي، لإدانة الدعوى التي رفعتها بيبسي، واتهمتها بممارسة “الترهيب”.

وبعد رفع المذكرة إلى الوزير الهندي وجلسة استماع ضمن محكمة بمدينة أحمد أباد بولاية غوجارات الهندية، أبدت بيبسي تراجعها عن الإجراء الذي اتخذته، وأكدت أنها تريد حالياً “تسوية ودية” مع الفلاحين الهنود، وأن رفع الدعوى عليهم كان الملاذ الأخير لها.

وأضافت الشركة أنها تعمل مع آلاف المزارعين الهنود لزراعة بطاطس ذات خصائص معينة، ضمن برنامج مزارع البطاطس الجماعية، مبررة تصرفها بأنه حماية لمصالحها الكبرى من آلاف المزارعين الهنود الذين تعمل معهم، وأن المتهمين ليسوا ضمن الفلاحين الذين وقعت الشركة عقود معهم.

وسارع العشرات من المحامين والنشطاء واتحادات ونقابات المزارعين للدفاع عن الفلاحين الأربعة، معتبرين تصرف الشركة الأميركية خطأ كارثياً.

وتعد “بيبسيكو” شركة أميركية متعددة الجنسيات للمشروبات مقرها نيويورك تأسست عام 1965، تصنع وتسوق المشروبات غير الكحولية، واشتهرت بإنتاج المشروب الغازي “بيبسي” وشيبسي ليز” و”شيتوس” و”تروبيكانا فروتس”، وتتجاوز قيمتها 177 مليار دولار.

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