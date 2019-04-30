وكيل الويلزي بيل يرد على زيدان

رد وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد لكرة القدم، جوناثان بارنيت، على تصريح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

وقال بارنيت، خلال تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “بيل ملتزم مع ريال مدريد بنسبة 100%، ولم يتغير أي شيء”.

وكان زين الدين زيدان قد صرح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي منهي فيها ريال مدريد بالهزيمة أمام رايو فاليكانو، بهدف نظيف في الليغا، في رده على سؤال حول تركيز غاريث بيل، قائلا: “لا أعرف ما إذا كان بيل يركز على مدريد، وعليكم أن تسألوه هو”.