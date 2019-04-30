وفيات الثلاثاء 30 أبريل 2019

عدنان عبدالصمد يوسف علي نقي، 74 عاما، «شيع«، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 99031224، النساء: المنصورية، ق1، ش14، م9.

علي عبداللطيف علي ملا، 37 عاما، «شيع«، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، ت: 50290005، النساء: العدان، ق3، ش36، م6.

حمد أحمد اسحق العامري، 20 عاما، «شيع«، الرجال: خيطان، ق3، شارع بن طفيل، م113، ت: 99333273، النساء: العدان، ق2، ش4، م12، ت: 60037268.

بندر سليمان عبدالله السعدي، 44 عاما، «شيع«، الرجال: الدوحة، خيمة بجانب بنزين الدوحة، ت: 94022888، النساء: الصليبيخات، ق4، ش114، ج1، م39، شقة 1.

سعدية محمد عبدالرحمن قرادة، أرملة: صالح علي الدوسري، 70 عاما، «شيعت«، الرجال: الروضة، ق4، شارع مشاري الروضان، ديوان معيوف مجلي، ت: 97475581، 99587400، النساء: الرميثية، ق8، ش82، م8، ت: 55666124.

منيرة مجحم مهنا السهلي، زوجة: سعد عبدالله الجابر، 65 عاما، «شيعت«، الرجال: أبوحليفة، ق2، شارع سالم صباح السالم، ديوان الجابر، ت: 99121227، النساء: صباح السالم، ق10، ش1، ج6، م44، ت: 25516789.

محمد سليمان أحمد كمال، 34 عاما، «شيع«، الرجال: بنيد القار، حسينية حاج عباس ميرزا حسين، شارع بورسعيد، ت: 66430059، النساء: صباح السالم ق13، ش2، مقابل جادة 2، م7، ت: 99713135.