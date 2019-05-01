هواوي تخطط لإطلاق أول تلفزيون 5G في العالم

تعتزم هواوي تقديم أول جهاز تلفزيون 5G في العالم في وقت مبكر من هذا العام، كما تهدف الشركة إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات لتصنيع أجهزة الحاسب في ثلاث سنوات.

وتخطط الشركة الصينية لاستخدام أجهزة التلفزيون الداعمة لميزة الاتصال الخلوي، والحواسب الشخصية الجديدة، من أجل تحدي سامسونج، وآبل، في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي.

ومن المفترض تزويد أجهزة التلفزيون بوحدة 5G، بالإضافة إلى شاشة بدقة 8K، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الخطة لمجلة Nikkei Asian Review.

ويعني هذا أن أجهزة التلفزيون قادرة على استخدام شبكة الجيل الخامس لتنزيل المحتوى، مثل مقاطع الفيديو 360 درجة، والتي يمكن للمشاهدين مشاهدتها في كل اتجاه، وبرامج الواقع الافتراضي، ومع ذلك، فإن هناك أسئلة حول مدى توفر النظام البيئي الأوسع لهذه الخدمات.

وتغذي أول محاولة من جانب هواوي لتصنيع أجهزة التلفزيون الرغبة في إكمال نظامها البيئي الخاص بالإلكترونيات الاستهلاكية – والذي يشمل كل شيء من الهواتف الذكية إلى الأجهزة القابلة للارتداء.

ومن بين الفوائد المحتملة لأجهزة تلفزيون 5G حقيقة أنها لن تتطلب الألياف البصرية أو صناديق الكابلات التي تتطلبها خدمات البث عبر الكابلات التقليدية أو خدمات البث الفضائي.

ويمكن أن يعمل التلفزيون أيضًا كمركز توجيه لجميع الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية الأخرى في المنزل لتقديم محتوى الواقع الافتراضي لنظارات VR ومقاطع فيديو عالية الدقة للهواتف أو الأجهزة اللوحية.

وفي الوقت نفسه، فإن دقة 8K الفائقة الوضوح تمثل شاشة التلفزيون الأكثر تطوراً في السوق، مع بيكسلات زيادة بمقدار 16 ضعفًا بالمقارنة مع دقة 1080 بيكسلًا القياسية.

وتعتبر هواوي أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، وتفوقت في الربع الأول من هذا العام على آبل لتصبح ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية من حيث عدد الشحنات، خلف سامسونج مباشرةً.

وأبدت الشركة عزمها على الاستمرار في عصر الجيل الخامس، إذ إلى جانب محطات 5G الأساسية، فقد كشفت عن هاتف ذكي قابل للطي داعم لشبكات 5G، بالإضافة إلى العديد من أجهزة توجيه 5G للاستخدام المنزلي التي ستكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام.

وتعد سامسونج حاليًا أكبر صانع لأجهزة التلفزيون في العالم، وبدأت هذا الربيع بشحن جهاز التلفزيون بدقة 8K الخاص بها، لكن دون قدرة الاتصال بشبكات 5G، بسعر يبدأ من 4999 دولارًا.

بينما قدمت آبل جهاز Macintosh TV في عام 1993، لكنه لم يكن ناجحًا، ولم تصدر شركة التكنولوجيا العملاقة جهاز التلفزيون الخاص بها منذ ذلك الحين، واكتفت بتقديم منصة بث رقمية أطلقت عليها اسم Apple TV في عام 2006.

وتتوقع شركة الأبحاث IHS Markit أن تزداد شحنات أجهزة تلفزيون 8K من أقل من 20 ألف جهاز في العام الماضي إلى 430 ألف في هذا العام، و 2 مليون جهاز في العام المقبل.