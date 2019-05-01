وفيات الأربعاء 1 مايو 2019

إبراهيم عبدالغفور عبدالغفار عبدالله، 62 عاما، «شيع»، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ابتداء من يوم غد الخميس، ت: 66731013، النساء: الجابرية، ق7، ش5، م29، حسينية الامام الحسن «يوم غد الخميس فترة العصر فقط»، ت: 99600133.

نهية محمد خليفة الدرعاوي، أرملة: مرزوق محمد سلمان العلوان، 85 عاما، «شيعت»، الرجال: حطين، ق3، ش325، م1، ت: 97444450، النساء: الدسمة، ق4، ش47، م5، ت: 99400054.

لولوة أحمد عبدالله الصايغ، 3 أعوام، «شيعت»، لا يوجد عزاء، ت: 99850708، 50662661.

عبدالله جمعه احمد الحواج، 88 عاما، «شيع»، الرجال: الدعية، حسينية آل بوحمد، ت: 98992205، النساء: الدعية، حسينية آل بوحمد «فترة العصر فقط».