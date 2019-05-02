دوري ابطال اوروبا.. برشلونة يقسو على ليفربول ويقترب من المباراة النهائية

الحق فريق برشلونة الاسباني هزيمة قاسية بضيفه ليفربول الانجليزي وبنتيجة (3 – 0) اليوم الاربعاء في اللقاء الذي جمعهما في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم ليقترب البرشا من بلوغ المباراة النهائية.

وتألق النجم التاريخي لبرشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي واحرز الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 75 و82 فيما تكفل زميله الاورغوياني لويس سواريز بتسجيل الهدف الاول في الدقيقة 26 ليضمنا للفريق خوض مباراة الاياب بفارق اهداف مريح.

وصعب موقف ليفربول كثيرا من اجل بلوغ المباراة النهائية في لقاء الاياب الذي سيقام على ارضه وبين جماهيره الثلاثاء المقبل اذ يحتاج الى تعويض الاهداف الثلاثة اولا دون استقبال اي هدف ومن ثم البحث عن هدف التأهل وهو امر بالغ الصعوبة امام فريق بوزن برشلونة وكتيبة نجومه.