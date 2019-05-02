نيمار يجهّز للرحيل عن باريس

أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يتجه لإنهاء تجربته مع فريقه الحالي في الصيف المقبل، في ظل إمكانية تفعيل الشرط الجزائي بعقده.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن عقد نيمار يتضمن بندا خفيا، بوجود شرط جزائي بقيمة 170 مليون يورو، يمكن تفعيله بعد الموسم الثالث.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان قبل موسمين قادمًا من برشلونة، بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

ولا يسير نيمار بالشكل المأمول في باريس، حيث فشل في المنافسة على جائزة البالون دور خلال الموسمين الماضيين، إضافة لفشله في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري الأبطال.

وانتقد الألماني توماس توخيل مدرب الفريق، تعدي نيمار على أحد مشجعي رين عقب مباراة نهائي الكأس الأخيرة، وقال: “تصرف سيئ للغاية.. لا يمكن أن يفعل ذلك”.

ومن المنتظر أن يوقع الاتحاد الفرنسي عقوبة على نيمار قد تحرم سان جيرمان من جهوده في بداية الموسم الجديد.

وبحسب ذات المصدر، لا تعد هذه مشكلة نيمار الوحيدة في باريس، حيث سبق وأن صرح بأن حياته تعسة في باريس، وأنه لم يكن يتصور أن يكون الوضع هكذا، مكذلك الحال بالنسبة للفريق، مما أغضب زملاءه بشدة.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يترقب موقف اللاعب مع ناديه، تحسبًا للانقضاض عليه وإعادته لإسبانيا من بوابة سانتياجو برنابيو، لكن المؤكد أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان لن يفرط في اللاعب هذا الصيف، وسيكون على الريال الانتظار حتى نهاية موسم 2020 ودفع الشرط الجزائي لضمه.1