وفيات الخميس 2 مايو 2019

سالم مانع منصور عكشان العجمي، «76 عاماً»، شيع، للرجال: الرقة، ق2، ش16، م324، للنساء: جابر العلي، ق3، ش13، م42، ت: 97481115 – 60000034.

لطيفة راشد علي الرمح، «43 عاماً»، شيعت، للرجال: جابر الأحمد، ق1، ش103، م6، للنساء: النهضة، ق1، ش117، م14، ت: 51133570 – 50311113.

سعد ماطر مهيزع الخالدي، «47 عاماً»، شيع، القصر، ق3، ش5، م317، ت: 50770750.

موسى عبد الكريم علي شموه، «74 عاماً»، شيع، للرجال: الزهراء، مسجد الإمام الباقر، ق1، للنساء: مبارك الكبير، مسجد القدس، ق7، ت: 99798789.

يوسف يحيى أكديميس المطيري، «24 عاماً»، شيع، للرجال: في المقبرة فقط، للنساء: الرحاب، ق1، ش9، م29، ت: 99683778.

شيخة أحمد عثمان العنجري، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: النزهة، ق3، شارع دمشق، للنساء: اليرموك، ق3، ش2، م10، ت: 22524555 – 25337538.

هيفاء صالح السلمان، «55 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة ، للرجال: حسينية الامام حسين، سلوى، للنساء: الدسمة، ق2، ش22، م 18، ت: 99771713 –

99852205.

سعد فلاح مفرح الأصفر، «86 عاماً»، شيع، الصباحية، ق2، ش5، م320، ت: 99810506.