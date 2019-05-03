7 أشياء من المتوقع أن تعلن عنها جوجل خلال مؤتمر I/O 2019

تستعد شركة جوجل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 ؛ في الفترة ما بين 7 إلى 9 آيار / مايو الجاري في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويُعتبر هذا المؤتمر من أبرز الأحداث التقنية المنتظرة كل عام، حيث تكشف فيه جوجل عن كل جديد لديها في الهواتف الذكية، وجهودها في تطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ونظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة لمساعدها الصوتي Google Assistant، وغيرها من منتجاتها المميزة.

فيما يلي توقعاتنا لما ستكشف عنه جوجل خلال المؤتمر، وفقًا لبعض المعلومات والتسريبات، وبحسب ما أعلنت عنه جوجل سابقًا:

1- هاتفا Pixel 3a و Pixel 3a XL:

في العادة؛ لا يتضمن مؤتمر Google I/O الإعلان عن الكثير من الأجهزة الجديدة التي تقدمها جوجل، حيث يكون التركيز فيه على البرامج، وأنظمة التشغيل، ومنصات جوجل المختلفة، بشكل أكبر، ولكن من المتوقع؛ أن يكون المؤتمر هذا العام هامًا نسبيًا بالنسبة للأجهزة، حيث سيتم الإعلان عن هاتفي Pixel 3a، و Pixel 3a XL، وهما النسخة المنخفضة التكلفة من هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL التي أطلقتها جوجل العام الماضي.

تَسعى جوجل بهذه الخطوة للمنافسة في سوق الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية، التي تُناسب الشريحة المتنامية من المستهلكين اليوم، حيث من المتوقع أن يكون السعر من 500 إلى 600 دولار، مما يؤدي إلى تغيير بعض المواصفات الداخلية، مع الاحتفاظ بالكاميرا نفسها كما هو الحال في هواتف بيكسل 3 الرائدة.

2- نظام أندرويد Q:

عادة ما يتم إطلاق أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد في مؤتمر جوجل للمطورين، وهذا العام سيكون الإصدار الجديد هو أندرويد Q . الجدير بالذكر أن جوجل أَطلقت النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد Q خلال شهر مارس الماضي، والتي لاحظنا أنها تحمل العديد من المزايا مثل: مشاركة المحتوى بشكل أسرع، والتحكم في بيانات الموقع الجغرافي، التي تصل إليها التطبيقات، ودعم الهواتف القابلة للطي، والمزيد من خيارات الخصوصية.

ومن المتوقع أيضًا أن تعلن جوجل عن وصول الإصدار التجريبي من Android Q إلى بعض الهواتف، كما فعلت العام الماضي مع أندرويد باي.

3- منصة ستاديا Stadia:

أعلنت شركة جوجل خلال شهر مارس الماضي عن منصة بث ألعاب تحمل اسم ستاديا Stadia ، ولكنها لم تقدم الكثير من التفاصيل عنها، لذلك ليس لدينا فكرة كاملة عن جميع ميزات Stadia، ولم نشاهد سوى عروض محدودة حتى هذه اللحظة، كما لايوجد أيضًا أي معلومات حول الأسعار، أو توفر الخدمة على نطاق عالمي.

سيضم المؤتمر هذا العام الكثير من الجلسات التي تركز على منصة Stadia من منظور المطور، مما يساعدهم على تطوير ألعابهم بشكل صحيح يتناسب مع ألية عمل المنصة، وكذلك الجلسات التي ستقدم المزيد من التفاصيل للمستخدم حول كيفية عمل Stadia، وستكون كلها مهمة للغاية لإقناع عشاق الألعاب بالبقاء متحمسين لحين إطلاق المنصة رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.

4- جهاز Nest Hub Max:

ظهر مؤخرًا تسريب حول جهاز Nest Hub Max على متجر جوجل الإلكتروني، حيث ظهر الجهاز تحت قسم المساعدة المنزلية Home Assistance، لذلك من المتوقع أن تغيير حوجل اسم Google Home Hub ، الذي تطلقه على الشاشات الذكية ليصبح Google Nest Hub.

كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيأتي بشاشة 10 بوصات، ومكبرات صوت استريو، بالإضافة إلى دعم الدردشة عبر الفيديو.

5- نظام Wear OS للساعات الذكية:

Wear OS هو نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء الذي تطوره جوجل، ومن المتوقع أن تُعلن عن تحديث جديد للنظام خلال المؤتمر، قد يَشمل تغييرًا كبيرًا لواجهة المستخدم، بالإضافة إلى دعم العديد من الميزات الجديدة، وبعض تحسينات الأداء.

6- ميزات جديدة في تطبيقات وخدمات جوجل:

تعتبر تطبيقات وخدمات جوجل من الموضوعات الأكثر إثارة في مؤتمر I/O السنوي، والتي تجذب بها جوجل أنظار المستخدمين، لذلك نتوقع أن تحصل أبرز الخدمات والتطبيقات – مثل: مساعد جوجل، وجيميل، والخرائط، والصور، ومتجر جوجل بلاي، وجوجل درايف، وغيرها – على ميزات، وتحسينات جديدة.

تعمل جوجل باستمرار على هذه التطبيقات، والخدمات، ولكنها تحتفظ بأبرز الميزات؛ لتتمكن من التحدث عنها خلال المؤتمر الذي يجذب أنظار المهتمين بالتكنولوجيا حول العالم.

7- نظام التشغيل Chrome OS:

أطلقت جوجل مؤخرًا إصدارًا جديدًا من نظام التشغيل كروم أو إس Chrome OS، مُعلنة عن أنه يضم عددًا من إصلاحات الأخطاء، والتحديثات الأمنية، ولكن هذه التحديثات ستصل للمستخدمين على مدار الأيام القليلة القادمة.

لذلك من المتوقع أن تعلن جوجل خلال المؤتمر عن بعض الميزات الجديدة، والتحسينات التي ستصل لأجهزة كروم بوك Chromebook، من خلال نظام التشغيل Chrome OS.

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