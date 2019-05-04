“فيسبوك” يعلق حساب سياسي دنماركي أساء للمسلمين

علق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حساب رئيس حزب “تشديد الاتجاه” الدنماركي (يميني متطرف)، راسموس بالودان، جراء نشره صورة مسيئة للمسلمين. وأقدم بالودان، قبل أيام، على حرق نسخة من القرآن الكريم، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

بدوره، قال بالدوران، في بيان صادر عنه السبت، إن إدارة “فيسبوك” علقت حسابه، لمخالفته قواعد النشر. من جانبه، أكد مدير الاتصال في “فيسبوك” بالدنمارك، “بيتير مونستير”، في تصريحات لوسائل الإعلام، إغلاق الحساب الرسمي، لرئيس الحزب اليميني المتطرف. وأوضح أن قواعد استخدام موقع التواصل الاجتماعي، متساوية بين الجميع، حسب تعبيره.