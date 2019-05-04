محليات

“الرؤية الشرعية” الكويتية: غدا الأحد المتمم لشهر شعبان.. والاثنين أول أيام “رمضان”

كونا
منذ 15 دقيقة
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